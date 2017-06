Le bureau de la délégation locale de l’Aménage­ment du territoire (DLAT) pour les districts d’Atsimon­drano et d’Avaradrano, sis à Ankaditratombo Bypass, est désormais opérationnel. C’est le guichet unique des services fonciers et de l’Aménagement du territoire qui servira de point de rencontre géographique pour les deux districts.

Le DLAT en tant que service de District a les mêmes attributions que le service régional de l’Aménagement du territoire (SRAT) qui est une structure régionale. « Ce guichet unique permettra d’améliorer la qualité des services en informatisant la gestion de l’aménagement du Territoire de la zone du plan d’urbanisme détaillé (PUDé) de Bypass. Ainsi, les usagers d’Antana­narivo Avaradrano et d’Atsi­mondrano n’auront plus besoin de se déplacer auprès du SRAT Ambatomena pour une demande de permis de construire ou autre service », souligne le directeur général de l’Aménage­ment du territoire, auprès du ministère auprès de la présidence en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE), Gérard Andriamanohisoa, présent à l’ouverture officielle du bureau, hier.

Mirana Ihariliva