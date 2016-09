Un trafiquant de tortues est condamné à deux ans d’emprisonnement ferme dans la prison d’Ambovombe et à payer 4 500 000 d’ariary. Le verdict a été prononcé par le Président du tribunal à Ambovombe, lundi, lors d’une audience publique, sur une affaire de collecte et de transport illicite de tortues, selon un communiqué de l’Alliance Voahary Gasy, hier.

Ce détenu a été impliqué dans plusieurs affaires de trafic de tortues. L’une d’elles remonte à novembre 2015, avec le trafic de 1 150 tortues, dans la partie Sud de la Grande île. Il est également concerné par l’affaire de mars 2016, où 35 tortues allées être commercialisées. Ce trafiquant récidiviste a avoué le nom de son commanditaire, durant l’audience. Cette personne, un autre récidiviste, purge déjà ses peines dans la maison carcérale d’Ambovombe, depuis juin.

L’AVG est optimiste dans la lutte contre le trafic des tortues. « Les résultats se multiplient fréquemment tant au niveau de l’arrestation que de la condamnation », rapporte un de ses responsables, dans un communiqué. Effectivement, sept chinois, membres d’un réseau de trafiquants de tortues provenant de Madagascar, ont été condamnés de cinq à onze ans d’emprisonnement ferme, et à payer une amende allant jusqu’à 75 503 dollars, en Chine. Des études montrent que des milliers de tortues sont victimes de trafic, chaque mois.

Miangaly Ralitera