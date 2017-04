Les employés de la commune urbaine d’Ambovombe Androy ont entamé une grève ils revendiquent le paiement de vingt mois d’arriérés de salaire.

Les employés de la commune urbaine d’Ambovombe ont manifesté, hier, devant la mairie.

« Nous réclamons les vingt mois d’arriérés de salaire », a déclaré une représentante des manifestants.

« Auparavant, la recette de la commune n’était qu’un tiers de ce que perçoit la mairie à ce jour et nous n’avons pas eu de problème de paiement de salaire. De ce fait, nous demandons des explications et de la transparence sur l’utilisation des recettes », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, ils ne bénéficieraient pas de protection sociale. « Quelques collègues sont à la retraite mais ne reçoivent pas les allocations de pension. Une grande partie du personnel n’est pas inscrite à la CNaPS », précisent les grévistes.

Les responsables auprès de la mairie démentent les accusations et affirment que certains employés continuent de travailler pour assurer le service public.

Changements

« La commune n’a pas assez de recettes mais nous avons toujours essayé de gérer notre trésorerie de manière efficace. Lors de ma prise de fonction, il y avait déjà onze mois d’arriérés de salaire. Petit à petit, nous faisons de notre mieux pour résorber le gap entre les dépenses et les recettes », explique Mamodaly Zoulphicaraly, maire d’Ambovombe Androy.

À l’entendre, les subventions octroyés par l’État ne permettent pas de couvrir les dépenses de fonctionnement. Sans évoquer les points négatifs de la décentralisation actuelle, le maire a quand même manifesté son optimisme quant à des changements sur les lois concernant la décentralisation.

Quoi qu’il en soit, cette manifestation d’Ambovombe fait suite à la grève du personnel communal de la ville de Taolagnaro, la semaine dernière. En fait, après quelques jours de grève, les employés de la Cité dauphine ont repris leur service. Et, non seulement 102 millions d’ariary ont été versés soudainement dans les caisses de la commune au niveau du Trésor mais en plus, le ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé, Chabani Nourdine, a fait don de 50 sacs de riz.

Moïse Fanomezantsoa