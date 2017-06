Toujours aussi demandé aussi bien par le jeune public que les aînés, le groupe de pop-rock Ambondrona entend de nouveau briller dans la capitale, ce week-end. Rendez-vous est ainsi donné par Beranto à la guitare, Kix au chant, Honty à la basse, Blanc à la batterie et Ranto au piano, au Kianjan’ny Kanto Mahamasina, ce 9 juin à

20 heures. Tout aussi à l’aise sur les plus grandes scènes que dans le cadre de concert plus convivial comme ce dernier, Ambondrona promet d’enivrer le public.

Le temps d’une soirée où la thématique d’un « Feu de camp » chaleureux sera surtout mise en avant, le groupe enflammera la scène à

travers son répertoire intemporel. Organisé par le Lion’s Club Ilohasina, ce concert charmera, comme d’habitude, avec les balades romantiques d’Ambondrona dans ce lieu humble et fastueux de la ville des Mille. Cette complicité et cette communion parfaite entre Ambondrona et ses fans sont fort attendues au

programme de la soirée. Très complices entre eux et en totale communion avec son public, AmbondronA mettra ainsi le feu au Kianjan’ny Kanto Mahamasina.

Andry Patrick Rakotondrazaka