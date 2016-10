À cause de la sécheresse qui perdure depuis trois ans, grevant la production agricole de la population, le taux de risque d’insécurité alimentaires dans les trois régions du grand Sud a enregistré une hausse.

Face à cette situation de risque, l’Office régional de la nutrition (ORN) de la région d’Androy, en collaboration avec le Programme d’alimentation mondial (PAM) et avec le financement du système des Nations unis, mène actuellement une opération de sauvetage et de récupération alimentaire. Ainsi, la distribution gratuite des rations composées de sorgho, de légumes secs et d’huile pour les familles vulnérables est initiée.

« La situation est critique. La distribution gratuite est elors plus que nécessaire afin d’aider les gens à sortir de cette crise », explique Yves Christian Randrianjatovo, coordonateur régional de l’ORN d’Androy.

Après l’opération de ciblage mené par cet office et le traitement des enquêtes qui a mené à une liste définitive des familles bénéficiaires, la commune rurale d’Ambondro, district d’Ambovombe, vient d’effectuer la deuxième distribution des rations familiale pour 15 jours à 2 485 ménages issus des 23 fokontany menacés par l’insécurité alimentaires.

Cette opération qui ne prendra fin qu’au mois de décembre concerne 85% des ménages des fokontany

touchés. Outre les habitants de la commune rurale d’Ambondro, 629 ménages de la commune rurale d’Ampamata et 2 300 ménages d’Antaritarika ont déjà bénéficié de ce genre de distribution.

Angola Ny Avo