Nahazo ny anjarany tamin’ireo mpanara-dia ny Mpanjaka maraokanina ihany koa ny mpanao gazety teto amin’ny Groupe L’Express de Madagascar, omaly. Norahonan’ireto delegasionina marokanina, hamafa tsy misy hataka andro ny sary izay nahitana azy ireo, ireto mpanao gazety, raha nanao fanadihadiana mikasika ny fandehanan’ny tsenan’ny mpanao asa tanana teny Ambohitrimanjaka, amin’izao fahatongavan’ny vahiny maro eto Madagasikara izao, noho ny fivoriamben’ny Frankôfônia. Niantsena teny an-toerana ihany koa ny Mpanjaka maraokanina, tamin’io fotoana io.

Tsy ny sarin’ny Mpanjaka akory no nalain’ireto mpanao gazety tamin’izany, fa ireo olona nitangorona tamin’ireo tsena, ka nahitana ireto Marokanina tao anatiny. “Naka sary anay ve ianareo? Fafao izao dia izao iny”, hoy ny iray amin’ireo delegasionina. Tsy navela nandeha ireto mpanao gazety, raha tsy namafa ilay sary. Marihina anefa, fa tsy nametraka olana loatra tamin’ity fakàna sary ity akory ny Mpanjaka.

Niverimberina tato ho ato ity fanilihan’ny delegasionina marokanina ny mpanao gazety malagasy ity. Voalazan’ny mpanao gazety iray any Maraoka, fa efa fomba fanaon’ireto mpanara-dia ny Mpanjaka ireto mihitsy izao fanilikilihana mpanao gazety izao. Tsy any Maraoka anefa izy ireo, fa eto Madagasikara. Tsy hita ho antenaina ho mpiaro ny mpiray tanindrazana aminy kosa ny mpitondra malagasy ankehitriny

A.R