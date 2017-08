Les bords de l’Ikopa sont interdits à la fabrication de briques. Telle est la décision prise par la Commune d’Ambohitrimanjaka. « La fabrication de briques abîme la terre. Les gens creusent profondément or aucun d’eux ne pense à remblayer les fossés. Les habitants des villages riverains de l’Ikopa craignent les éboulements de terrain. Les fumées des briques nuisent à la santé des gens vivant à Ambohitrimanjaka », affirme Mino Mbolatiana Rabe­mi­hoatra, maire de la Com­mune d’Ambohitriman­jaka.

La police communale est descendue dans les rizières mais la plupart de ces briquetiers ne veulent pas se retirer et continuent encore leurs activités. « Si nous sommes là, c’est qu’il y a une entente entre nous et les propriétaires des rizières. Donc il n’y a aucune raison de nous éjecter d’ici. Nous étions présents lors de la réunion avec le maire et nous nous sommes demandés où iront toutes ces personnes qui vivent de cette activité. En plus, cela fait trente ans que j’exerce ce métier et il n’y a aucun enfant tombé malade à cause des fumées provoquées par les briques. Je peux confirmer également que ces rizières ne sont pas irriguées », explique Rakoto­malala, briquetier à Ambohitrimanjaka. La Com­mune a sorti un arrêté lors d’une réunion, invitant les

personnes concernées et les habitants d’Ambohitri­manjaka, il y a deux semaines en présence des autorités pour la protection des inondations dans les plaine d’Antananarivo (Apipa) et le ministère d’État chargé des projets présidentiels et de l’aménagement du territoire et de l’équipement (Mepate).

Mamisoa Antonia