Andoavary, fokontany d’Ambohitrarahaba a été le théâtre d’une scène de cambriolage, meurtre et enlèvement, hier.

Crime odieux. Un braquage infernal a eu lieu à Andoavary-Ambohitrara­haba, hier. L’heure exacte ainsi que la durée de cette scène criminelle n’est pas bien déterminée. Les braqueurs ont réussi à se faufiler dans la maison située au milieu de quelques villas. Seuls deux enfants sont restés à l’intérieur attendant le retour de leurs parents du travail. Le garçon âgé de 12 ans a été charcuté avant d’être décapité dans la douche, les mains ligotées. Les malfaiteurs ont ensuite enlevé la fillette et sont repartis avec une grosse somme d’argent, ainsi que des bijoux en or.

« Leur mère est revenue vers 16h30 et a essayé d’ouvrir la porte principale par elle-même, quand personne n’a répondu à ses effets », a indiqué un voisin. À l’intérieur, elle a aperçu des traces de sang séché.

Les tueurs ont fait usage d’une hache pour charcuter le garçon, selon le constat de la gendarmerie. « Cet assassinat se serait produit dans la matinée, mais personne n’a rien remarqué ni entendu quoi que ce soit », a signalé un enquêteur sur place.

Libérée

La compagnie d’Imerina central, la gendarmerie et la police de Sabotsy Namehana, la gendarmerie d’Ankadikely Ilafy, la section de recherche criminelle, un médecin et la brigade cynophile d’Ivato s’entraident pour la recherche des meurtriers et le constat. Tous les éléments des forces de l’ordre sont mobilisés pour l’opération de bouclage et de ratissage.

Hiancy Razafindrazaka, la sœur de la victime enlevée par les criminels a été retrouvée saine et sauve, hier soir aux environs de 17h30, à Anosiala-Ambohi­dratrimo. La brigade de la gendarmerie locale l’a prise en charge, hier, mais elle aurait déjà été ramenée à ses parents, d’après les renseignements fournis par un gendarme. Un enquêteur de la recherche criminelle de Fiadanana a signalé que cette famille ciblée venait de vendre une voiture ce qui constituerait le mobile du crime.

La dépouille de la victime a été acheminée à la morgue de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) pour autopsie. Les assassins restent insaisissables. Les recherches se poursuivent avec des limiers de la brigade cynophile.

Hajatiana Léonard