Les incendies se suivent et ne se ressemblent pas. Cette fois-ci, c’est un entrepôt

de produits agricoles qui a brûlé, et comme d’habitude, on ignore l’origine du feu.

Une maison, sise à Ambohi­miandrisoa dans le fokontany d’Avaratsena Antsirabe, dans laquelle étaient entreposés des sacs d’arachide, du manioc séché, du bois de chauffe, ainsi que des bidons d’huile alimentaire et des machines pour transformer les graines d’arachide a été réduite en cendres en quelques minutes, suite à un incendie.

Dimanche vers 4 h 30, le propriétaire des lieux a remarqué que de la fumée sortait de cet entrepôt. Il a alors rameuté le voisinage afin de circonscrire le sinistre au plus vite. Mais le feu s’est rapidement étendu à l’extérieur, rendant son extinction difficile.

Sapeurs-pompiers

De fait, les objets très inflammables comme l’arachide, l’huile et le bois de chauffe ont facilement avivé les flammes. D’autant plus que l’eau destinée à éteindre l’incendie a été transportée par récipients et non amenée par tuyau. La maison et les produits entreposés ont été totalement consumés par le feu. Aucune perte en vie humaine ni blessé n’ont été enregistrés. Le propriétaire a essayé de demander de l’aide à une grande entreprise locale dotée de matériel de lutte contre les incendies, mais en vain.

L’inexistence de service de sapeurs-pompiers constitue un problème inhérent à la commune urbaine d’Antsirabe, depuis des années. Ses dirigeants qui se sont succédé ont promis sa mise en place, mais rien de concret jusqu’à présent.

Angola Ny Avo