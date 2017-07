Un minibus, taxi-brousse venant de Fianarantsoa s’est renversé dans la rivière après une sortie de route à Ambohimandroso, hier à 3h30 du matin. Quatre personnes dont un enfant ont été grièvement blessées. Les victimes ont été transportées à un hôpital à proximité avant d’être envoyées à Ambatolampy pour examen radiologique. « On ne craint pas pour leur vie », a indiqué un médecin. « Le chauffeur a somnolé et il a ensuite perdu le contrôle de sa voiture. Il a percuté la protection métallique du pont avant de tomber en contrebas », a signalé un passager. Ce taxi-brousse, arrivé à peine à Fianarantsoa, reprenait auusitôt la routr d’ Antananarivo. Arrivé tard à Antsirabe il n’a plus pu rejoindre le convoi, selon les informations recueillies.

La Toyota est entièrement détruite. Les bagages se sont détachés de la galerie et se sont éparpillés sur les fanges. « Heureusement, le niveau des eaux de la rivière est bas et il n’y a que de la boue», a expliqué un témoin. Le chauffeur a été amené à la gendarmerie pour enquête. Les autres passagers ont été transbordés dans un taxi-brousse d’Antsirabe.

H. L.