Le fils d’un important opérateur économique a été enlevé samedi par une dizaine de ravisseurs. Deux gendarmes d’élite armés, censés assurer sa protection ont été impuissants.

Kidnapping en plein jour à Ambohimanam­bola. Avant-hier, aux alentours de 13h 30, un jeune opérateur économique d’origine indienne, de la communauté Hindoue, dont le père se trouve à la tête du groupe Eurêka à Androndra, a été enlevé sous les yeux et à la barbe de ses deux gardes du corps. Deux gendarmes d’élite du Groupe de Sécurité et d’Interventions Spéciales (GSIS).

Selon les informations communiquées, la famille du captif a des activités à Ambohimanambola. Samedi, en début d’après-midi, il s’y était rendu lorsqu’il est tombé dans les griffes d’une bande de ravisseurs.

De source auprès des forces de l’ordre, ce rapt ne manquant pas d’audace est l’œuvre d’une dizaine de ravisseurs, équipés d’armes à feu.

Armes retrouvées

Les malfaiteurs ont utilisé deux véhicules, dont une voiture légère ainsi qu’une camionnette bâchée, selon des témoignages.

Lors du rapt, les assail­lants ont désarmé les deux gendarmes, puis se sont emparés de la victime. Celle-ci a quitté les lieux du rapt à bord de son véhicule utilitaire sport (SUV), dont certains des ravisseurs avaient pris le contrôle. Sitôt le jeune opérateur économique tombé dans leurs griffes, les autres membres de la bande ont sauté dans la camionnette et la voiture légère, puis se sont évanouis dans la nature.

Des agents de sécurité d’une société de gardiennage, préposés à la surveillance des lieux, ont, sans tarder, prévenu les forces de gendarmerie ainsi que la police, dès que le gang armé s’est fait la malle avec la victime.

Des éléments d’intervention de la gendarmerie, venus à la rescousse, ont, d’emblée, passé au peigne fin les environs, sans retrouver aucune trace des fuyards.

En poursuivant les recherches, la gendarmerie a néanmoins réussi à mettre la main sur le SUV de la victime, que le gang a abandonné dans l’après-midi aux abords de Sabotsy Namehana.

Aux dernières nouvelles, les deux armes de poing, dont les deux gardes du corps ont été délestés, ont été retrouvées à l’intérieur. Ces derniers n’avaient opposé aucune résistance lorsque l’enlèvement a été commis à la lumière des informations recueillies sur place.

De son côté, les proches du captif ne se sont pas présentés aux forces de l’ordre pour signaler le rapt.

Seth Andriamarohasina