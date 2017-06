Mort tragique d’un conducteur d’engin à Ambohimanambola. Ce chef de famille de trente-huit ans a trouvé la mort, lorsqu’une pelleteuse qu’il a conduite est tombée dans un ravin. Le drame s’est produit avant-hier après-midi, aux alentours de 17 h, dans l’enceinte de la centrale thermique, où la société pour laquelle il travaillait, effectue des travaux. Selon les informations communiquées, le pire s’est produit sur une voie de desserte étroite, lorsque le trentenaire a fait une marche arrière pour céder le passage à un véhicule. En reculant, l’engin s’est renversé dans le ravin. Il est parti en tonneau avant qu’il n’atterrisse en contrebas. La victime était encore consciente et pouvait murmurer quelques mots, lorsqu’elle a été désincarcérée de la cabine de la machine.

D’emblée conduite au centre de santé de base (CSBII) le plus proche, il a été examiné par un médecin qui a préconisé son évacuation à l’hôpital d’Ampefiloha. Sa vie ne tenait plus qu’à un fil lorsqu’il y a été pris en main par les médecins urgentistes. Bien que placé sous soins intensifs dans l’unité de déchoquage, le chef de famille n’a pas survécu. Le défunt était père de deux enfants âgés de trois et six ans. Une autopsie a été pratiquée hier. Sa dépouille sera acheminée vers Vangain­drano où se dérouleront les funérailles.

