L’eau potable devient plus accessible aux habitants du Fokontany Ampahi­manga, dans la commune rurale d’Ambohimanambola. Deux puits du village ont été réhabilités par le Rotary Club Antananarivo Anosy. L’inau­guration s’est tenue, mercredi, dans la localité, en la présence des villageois et des mem­bres du club de service.

Grâce à ces travaux, financés entièrement par le Rotary Club Antananarivo Anosy,

3 500 villageois à Ampahi­manga profitent de l’eau potable. Ils vont pouvoir accéder à 8 litres d’eau, par jour et par personne. Leur condition de vie devrait s’améliorer égale­ment, avec ces nouvelles infrastructures. « L’accès aux services de base que sont l’eau et l’assainissement font partie des six axes stratégiques du Rotary International », explique le président du Rotary Club Antananarivo Anosy, Donatella Rakotonavahy.

Cette association rotarienne projette d’autre part de construire 42 puits, prochainement. Ce projet contribuera sûrement au défi lancé par Madagascar, celui d’atteindre jusqu’à 76% des Malgaches a avoir accès à l’eau potable, d’ici 2025. Pour le moment, le taux d’accès au niveau national, est faible. 40% de la population en bénéficie, avec un taux très réduit, dans la partie Sud de Madagascar : 8,67% pour la région d’Atsimo Andrefana, comme le rapporte le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, en 2015.

M.R.