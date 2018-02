Mille cinq cent cartons de piles à bord d’un camion dérouté à Ambohimalaza, vendredi, se sont volatilisés. Sept individus ont été arrêtés.

Brigandage. En faisant semblant d’être victimes d’une attaque, un camionneur et son aide ont tenté de berner la gendarmerie avec une version invraisemblable. Tous les deux se sont présentés au poste avancé de la gendarmerie de Carion, vendredi à 6h 30, pour déclarer un détournement. Selon eux, au retour de Toamasina, ils ont été piégés par une bande de six individus armés, à Manjakandriana, alors qu’ils auraient fait partie des pilleurs, selon la gendarmerie.

Il était 23h, lorsque des bandits en voiture de marque coréenne leur ont barré la route avec des blocs de pierre. Ils auraient été menacés avec des armes factices, attachés et transbordés dans une Hyundai Starex. L’un des malfrats s’est mis au volant du camion pour reprendre la route vers Antananarivo, selon leurs dires. «Nous avons été déposés à Maharidaza avec deux bandits armés. Les autres ont continué leur chemin», a raconté le chauffeur aux gendarmes. À l’aube, la Starex est venue prendre les deux malfaiteurs, mais les ont abandonnés.

L’alerte a été tardivement donnée, d’après les informations du service de communication et des relations avec les institutions (SCRP) de la gendarmerie nationale. «Les victimes ont été libérées vers 2h du matin et n’ont prévenu la gendarmerie qu’à 6h 30. Qu’est-ce qu’ils ont donc fait pendant ces 4 heures de temps », s’est demandé le commandant Herilalatiana Andrianarisaona, chef de ce service.

Evaporés

Le propriétaire du camion a indiqué que le poids lourd transportait deux mille cartons de piles de marque Energy.

Le véhicule dérouté a été localisé à l’aide du système mondial de géolocalisation par satellite par son propriétaire, lequel a fait intervenir des policiers depuis Antana­narivo. Immédiatement, les gendarmes se sont dépêchés à Ambohimalaza. L’on a constaté que les mille cinq cent cartons de piles se sont volatilisés, selon toujours les explications du SCRP. La police a pourtant révélé que neuf cent soixante ont disparu, tandis que cinq cent seize ont pu être récupérés.

Les limiers de la police ont pisté les bandits et ont mis la main sur un taximan qui était en train d’effectuer un chargement de seize cartons de piles à Ambohi­mangakely. Il a ensuite livré ses complices. L’on a découvert le reste des marchandises à Ankadindramamy et à Andraisoro. Sept individus épinglés dans cette affaire se sont fait arrêter

et retenus à la brigade criminelle 2e section (BC2). L’enquête est toujours en cours. Deux camions chargés d’une centaine de cartons de piles se trouvent dans les locaux de la BC Anosy, le samedi.

Hajatiana Léonard