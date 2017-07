Un incendie ayant causé la mort de huit personnes s’est déclaré dimanche vers 17h30, à Ambalamahasoa, commune rurale de Fiadanana, district d’Ambohimahasoa.

Incendie criminel. Huit individus dont cinq enfants et trois adultes, âgés entre 5 à 45 ans y ont trouvé la mort. Le feu s’est déclaré dimanche soir à Ambalamahasoa, dans le district d’Ambohimahasoa, région de Haute Matsiatra. Les victimes se sont cachées dans une pièce, la seule qui n’a pas été détruite par le feu. Elles y ont été étouffées par la fumée dégagée par les flammes. Vingt-cinq dahalo armés jusqu’aux dents ont mis le feu au toit de chaume de leur maison et une autre baraque qui se trouvait à proximité, d’après les explications d’un témoin. Les bandits ont fait de tirs en l’air pour ne laisser personne sortir de son domicile. « Ils ont menacé de nous neutraliser. Désarmés, nous n’avons pas osé les affronter. Ils sont restés là pendant trois heures », a indiqué le même interlocuteur. La deuxième maison dévastée par le feu était déjà abandonnée. Les malfaiteurs ont terrorisé la population locale, mais ne l’ont pas dépouillée de ses biens.

La gendarmerie de Camp Robin a été alertée et est arrivée sur les lieux dans la soirée, alors que les bandits avaient déjà pris la poudre d’escampette.

Vengeance

Pendant toute la nuit de dimanche, la chasse a eu lieu, en vain. Les gendarmes ont repris le matin l’opération après le constat sur le lieu d’incendie. Ces deux maisons ravagées étaient ciblées par les dahalo pour une vengeance. Deux de ces bandits ont barré depuis l’extérieur avec de rondins la porte au rez-de-chaussée. Un gendarme sur place a précisé que cet incendie criminel faisait suite à une contre-offensive meurtrière des fokonolona pendant laquelle un dahalo a trouvé la mort et deux autres ont été blessés.

Cette fois-ci, les dahalo étaient venus nombreux et étaient lourdement armés. Des coups de feu ont retenti sur le village. Le bilan est lourd pour les habitants endeuillés par le drame.

« L’un de ces cinq enfants venait de faire sa première communion à l’église et voilà qu’il est mort», a déploré un proche des victimes.

Hajatiana Léonard