Un locataire a lancé une hache sur un de ses braqueurs qui est décédé sur le coup, à Ankerana, commune d’Ampangabe, district d’Ambohidratrimo.

Mal tourné. Une bande des cambrioleurs est rentrée bredouille et a perdu un de ses éléments dans une tentative de braquage dans la commune d’Ampangabe, à Ambohidra­trimo. Les faits remontent dans la nuit de samedi à dimanche. Une famille a été prise pour cible par ces bandits munis d’armes blanches, selon les explications de la gendarmerie.

D’emblée, les malfaiteurs ont fait usage de pétards pour affoler les habitants du quartier, lesquels n’ont pas osé se manifester. Ils sont ensuite passé à l’action en essayant de braquer la maison. Ingambe, le propriétaire a essayé de sortir, mais les bandits lui ont lancé une barre à pince. Il aurait su s’esquiver et a riposté. « Il a lancé sa hache et a bien visé », a relaté un membre de la famille, témoin oculaire de la scène.

Le cambrioleur a pris un coup en pleine tête et a succombé. Ses complices sont repartis les mains vides. D’après le constat de la gendarmerie du poste avancé d’Ampangabe, l’attaque a bel et bien avorté. Et d’ajouter qu’aucun membre de la famille de la victime n’est encore venue se présenter aux enquêteurs.

Emoi

Une enquête a été démarrée pour essayer d’identifier les agresseurs qui ont pu s’évanouir dans la nature. La collecte de renseignements poursuit son cours, selon les informations données au compte-gouttes par un gendarme, au téléphone, hier. L’émotion est vive après ce scénario meurtrier. « Nous craignons une certaine vengeance de la part des bandits même si c’est lalégitime défense qui a occasionné la mort de cet assaillant », a indiqué un notable du village dans un entretien téléphonique. De leur côté, les forces de l’ordre s’évertuent à protéger les villageois et ont intensifié la patrouille dans les parages.

Un appel à témoins a été lancé sur place le weekend. Personne n’a reconnu le visage du bandit décédé durant l’affrontement. Les voisins ont entouré leur héros.

Hajatiana Léonard