Un braquage à main armée suivi de sévices sexuels a eu lieu à Soute à Bombe, commune rurale d’Ivato, district d’Ambohidratrimo, dimanche vers minuit.

Vol qualifié doublé d’attentat à la pudeur. Sept bandits armés de barres à pince, de bois rond et de marteau ont fait intrusion dans une épicerie dans la commune rurale d’Ivato, district d’Ambohidra­trimo. Les faits remontent à la nuit de dimanche à lundi. Pris de panique, un père de famille, épicier âgé de 44 ans a essayé d’appeler au secours, mais aucun voisin ne l’a entendu. « Il a été ensuite frappé par les cambrioleurs à coups de bois rond clouté en pleine tête et est tombé dans le coma », a raconté une source proche du poste avancé de la gendarmerie d’Ankadindravola, saisie de l’enquête.

Les malfaiteurs ont fouillé de fond en comble la maison pour trouver l’emplacement de l’argent. Sept cent cinquante mille ariary, des produits de première nécessité, deux téléphones portables et une radio ont été dérobés, selon le constat dressé par les gendarmes le lundi. Le blessé a déjà reçu des soins. Sa famille et lui ont été auditionnés pour pouvoir identifier les braqueurs. « D’après ce qu’ils nous ont raconté, ces sept individus ont opéré à visage découvert et l’épicier se souvient bien de l’un d’entre eux », a signalé un enquêteur. A l’heure actuelle, aucun suspect n’a été arrêté.

Crime sexuel

Les filous n’ont pas vidé les lieux avant d’avoir accompli leurs désirs bestiaux à l’égard de la fille de l’épicier, selon les informations de la gendarmerie. « Agée seulement de 20 an, elle a été abusée. Pour le moment, nous sommes en train d’attendre l’avis du médecin consulté sur son état de santé », a précisé un enquêteur. Après avoir commis ce crime sexuel, la bande est repartie avec son butin et a disparu dans la nature sans laisser de trace.

Les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoin pouvant disposer de renseignement sur les malfaiteurs pour le signaler immédiatement à la gendarmerie la plus proche. Comme l’a annoncé le commandant Herilalatiana Andrianarisaona, chef de service de la communication et des relations publiques (SCRP) de la gendarmerie nationale, l’objectif est de s’entraider pour éradiquer l’insécurité.

Hajatiana Léonard