Deux kilomètres de câble électrique ont été volés à Ambohidratrimo. La Jirama considère cette infraction comme un record national.

La Jirama a déclaré le vol de deux kilomètres de câble électrique à Ambohidratrimo. « Des vols de câble électrique sont enregistrés sur tout le territoire, mais l’infraction commise dans cette localité est un record pour le moment », a fait savoir un responsable de la société d’État. Une forte délégation a fait le déplacement dans cette localité, hier, pour sensibiliser la population locale et lui demander plus de coopération dans la protection de « ces biens publics ».

La hausse du prix du cuivre incite les trafiquants à s’en procurer par tous les moyens. Depuis quelques années, la Jirama est confrontée à ce genre de problème. Cette situation n’arrange pas du tout la compagnie énergétique et ses abonnés, vu les pertes assez conséquentes et les dépenses supplémentaires. De tels actes causent des dommages importants et nécessitent des réparations qui s’étalent, souvent, sur plusieurs jours. Certains foyers pourront être privés d’électricité.

« Ces actes nuisent à la performance de notre société. Actuellement, nous procédons au remplacement de onze kilomètres de câble à Antananarivo, le coût est estimé à 22 millions d’ariary », a expliqué Armand, directeur de distribution électrique au sein de la Jirama.

Ratissage

Des factures non recouvrées, des pertes non techniques d’électricité sont des problèmes qui plombent la situation financière de la Jirama. Pourtant, des vols de câble électrique s’ajoutent à ces listes. Les dirigeants de cette compagnie n’auront plus le choix que de chasser ces maux avec la création d’un task, force et le recrutement d’agents vérificateurs et verbalisateurs, ayant rang d’officier de police judiciaire. Depuis février, des opérations de ratissage étaient menées. « L’équipe a fait un contrôle dans quatre mille foyers. On a constaté des infractions. 18% de ces foyers sont impliqués dans des affaires de vol d’électricité », a souligné ce responsable au sein de la Jirama. Mais, on attend la suite de ces procédures.

Lova Rafidiarisoa