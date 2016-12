Les automobilistes se précipitent pour le renouvellement de leur permis de conduire en biométrique. Un prolongement du délai est envisagé.

Longue attente. Le renouvellement du permis de conduire en biométrique est un calvaire pour les automobilistes. Depuis quelques jours, la file d’attente est très longue au centre d’immatriculation à Ambohidahy. Pour être parmi les premiers servis, il faut arriver à Ambohidahy très tôt, bien avant le lever du soleil. Autrement, on risque de ne pas être reçu et revenir un autre jour.

Un chauffeur d’une société privée à Ankoron­drano en a payé le prix fort, hier. « Je me suis tout de suite dirigé ici, après avoir travaillé toute la nuit. Arrivé sur les lieux, à 9 heures du matin, je suis rentré bredouille. Là, je dois encore me remettre au boulot, jusqu’au petit matin », s’est plaint ce chauffeur de personnel, l’air fatigué.

D’autres, plus rusés, ont débarqué sur place dans la nuit. L’attente a commencé à 4 heures 30 du matin pour Rodin Razanakolona, un automobiliste habitant à Andoha­tapenaka. L’après-midi, il a été encore dans la file d’attente. « C’est vers 11 heures du matin qu’arriva mon tour pour payer le droit du changement du permis. Je me suis aligné dans une autre file pour la prise de la photo électronique et je suis encore là, près de 12 heures après », raconte-t-il.

Au dernier moment

On y a également rencontré quelques automobilistes d’Antsiranana, d’Antsirabe, de Mahitsy, qui ont fait le déplacement à Antananarivo, juste pour échanger leur permis de conduire. « Nous avons des centres d’immatriculation dans notre ville, mais comme c’est à Antananarivo qu’a été délivré notre permis, nous sommes obligés de faire le renouvellement ici », déplore Antida Mesmer, un chauffeur régional dans la région de Diana.

Mais faut-il rappeler également, qu’à un certain moment, le matériel du centre d’immatriculation a connu quelques problèmes, rallongeant ainsi à une quinzaine de jours, au lieu de trois jours, la délivrance d’un permis, depuis septembre. Et actuellement, les acquéreurs sont priés de revenir à près de trente jours après le dépôt des dossiers.

Il a été souligné que les automobilistes ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour changer leur permis. Et qu’à partir du 1er janvier, le permis de conduire «rose» ne sera plus valide. Joint au téléphone, hier, Charli Hyacinthe Rajaonarison, chef du centre d’immatriculation a souligné que le prolongement de cette date est envisagé. « Nous avons déjà envoyé la demande au Premier ministre. On attend son aval », termine-t-il.

Miangaly Ralitera