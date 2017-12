Les paysans du grenier à riz qu’est l’Alaotra bénéficient d’aides de la part de l’État. Ils ont reçu des semences et des engrais de qualité.

Les paysans producteurs de riz de la commune rurale d’Amboavory et ses environs ont reçu des cinq tonnes d’engrais et treize tonnes de semences, mercredi dernier, grâce au don remis par le président de la République, lors de son passage à Amparafaravola le mardi 21 novembre.

Les paysans bénéficiaires sont au nombre de 665, et chacun aura donc droit en moyenne à 19,5 kilos de semences et 7,5 kilos d’engrais. En ce qui concerne les dons, les semences sont issues du conditionnement « Semence certifiée » et composées de cinq tonnes de MK34 (makalioka), de trois tonnes de « Tsemaka 4012 » et de cinq tonnes de « Soalandy 2787 ». Quant aux engrais de cinq tonnes, ils sont fabriqués par la société Agrivet et ont comme référence « NPK 11-22-16 ».

Irrigation

Présents à cet évènement pour le monde de l’agriculture, dans la cour des bureaux de la commune, Désiré Ranarisoa, chef de la région d’Alaotra-Mangoro, et le préfet de région, ont eu l’air de souhaiter sinon prier – comme tous les bénéficiaires – que la pluie tombe bien sur Amboavory et ses périphéries afin que les efforts et la « générosité présidentielle » puissent se transformer tout simplement en grains [de riz] dans les rizières.

Pour sa part, le maire de la localité a suggéré un projet de construction d’un canal d’irrigation long de 9 km depuis un lac se trouvant à l’ouest d’Amboavory, afin de résoudre, pour de bon, le manque d’eau.

Par ailleurs, Samuel Rakotondrabe, directeur régional de l’Agriculture et de l’élevage d’Alaotra-Mangoro, a expliqué aux paysans les potentialités techniques et scientifiques de ces semences et de ces engrais. Il n’a pas oublié de rappeler qu’une forte surveillance sur l’utilisation de ces produits se tient et se tiendra, et qu’ils ne sont pas à vendre.

Hery Fils Andrianandraina