Des paysans pleins d’espoir ont exposé leurs produits issus de l’agriculture et de l’élevage, les 8 et 9 septembre, dans le Sud-Est de l’île.

Briser le joug de la pauvreté. Tel est le leitmotiv des paysans de la région Anosy. Après des années passées dans l’ombre, ils relèvent le défi du développement à travers la redynamisation de l’agriculture et de l’élevage. À cet effet, une foire agricole appelée « Velontegna » a été organisée à Amboasary-Sud, la semaine passée.

Durant cet évènement économique de deux jours, les producteurs, appuyés par les bailleurs de fonds, ont pu non seulement étaler leurs produits, mais aussi exposer les techniques de production efficaces à leurs pairs. « Cette première édition est une opportunité, tant pour les paysans que pour la région, de faire connaître les produits du secteur agricole. Mais aussi et surtout de montrer que nous allons dans le sens du développement et vers la sécurité alimentaire », souligne le directeur régional de Développement de l’Anosy, durant l’ouverture officielle de la foire.

La capacité de production et la motivation des paysans ne sont plus à démontrer dans cette zone. En outre, la qualité des produits est encourageante, aussi bien des légumes et du manioc que dans la filière caprine.

Productivité

Certes, la quantité des offres n’arrive pas encore à satisfaire la demande interne, mais l’augmentation de la productivité des agriculteurs et des éleveurs a eu des impacts non négligeables sur le marché. « Le prix des légumes a baissé de 50% depuis que les paysans de l’Anosy et de l’Androy ont commencé à cultiver des carottes, des pommes de terre, des choux, etc. », commente un socio-économiste

Au menu de la foire, des carnavals, des conférences pour partager les expériences et diverses animations. Des magasins, d’intrants seront bientôt mis à la disposition des paysans. Quoiqu’il en soit, le secteur agricole représente un gisement d’emplois considérables, mais il importe d’orienter les jeunes vers ce secteur. Toutefois, les régions Anosy et Androy ne disposent pas encore de centre de formation pour promouvoir l’agri-business.

Moïse Fanomezantsoa