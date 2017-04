Munis d’armes de guerre, des bandits de grand chemin ont tué deux personnes et dérobé une centaine de zébus à Amboasary-Sud.

Les attaques de dahalo dans le district d’Amboa­sary-Sud reprennent. Les forces de gendar- merie ont arraché au forceps la reddition de près de 4000 prétendus bandits de grand- chemin, fin 2014. La paix s’est rétablie dans les 26 communes. Ensuite, un regain de violence a été signalé.

Pas plus tard que la semaine passée, des bandits munis de deux fusils Kalachnikov et de tout un arsenal de chasse ont sévi dans la commune rurale de Marotsiraka Amboasary-Sud. Deux Kalony, aussi appelés Jado (NDLR : membres du comité d’auto-protection villageois rassemblant les hommes en état de se battre), ont trouvé la mort. En outre, 35 zébus ont été dérobés, dont 15 récupérés après accrochage.

Il y a trois semaines, une autre horde de dahalo s’est emparée d’un troupeau de 24 têtes de bovidés, celui du président des Jado. Le bétail errait à Ambario, zone tampon de la frontière de la commune rurale de Mahaly avec Marovitsika Midondy du Sud. Ces faits ont été relayés avant-hier par Maka Alphonse, natif et ancien parlementaire d’Amboasary-Sud.

«Ces deux attaques ont été effectivement perpétrées à Amboasary-Sud », a affirmé Théodule Ranaivoarison, lieutenant-colonel et commandant du groupement de la gendarmerie de la région Anosy, joint au téléphone, hier.

«Ce sont des cas isolés mais des mesures ont été prises. Nos recherches de renseignements et nos investigations ont révélé les refuges des dahalo.»,poursuit-il. Ils se réfugient dans les frontières montagneuses de l’Anosy, districts de Befotaka-Sud, Midongy du Sud ainsi que des communes rurales de Ranotsara et de Marovitsika. Ce sont les zones névralgiques des vols de zébus.

Opération

Il indique que les malfaiteurs, qui ont frappé, sont sortis des zones indiquées pour s’abattre dans le district d’Amboasary-Sud avec l’aide de complices sur place.

« Les comités d’autoprotection des villages ont serré la vis. Des gendarmes, conduits par le capitaine Fanevarison Onimihary (commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Taolagnaro) ont été dépêchés sur les lieux» informe le colonel. Et lui de continuer: «Ils ont révisé le système de sécurisation, dynamisé l’autodéfense villageoise et informé les collectivités locales sur les dispositions à prendre en cas d’attaque».

En 2012, lors du phénomène Remenabila, les dahalo ont fait une première percée dans la commune de Mahaly avant que leurs sévices meurtriers ne se soient répandus. Onze gendarmes ont été tués, à Iabohazo Befotaka. Des gendarmes et des militaires ont été ,par la suite, laminés par des dahalo à Betroka. Entre autres, le capitaine Jonah Tsiresindahy- commandant de la compagnie de la gendarmerie à Ihosy- et un capitaine de l’armée malgache ont trouvé la mort.

En septembre 2015, le capitaine Rafalihery Andriatiana, commandant de la compagnie de la

gendarmerie à Betroka, a partagé leur triste sort.

En 2016, le capitaine Fanevarison Onimihary, a été lui aussi déclaré mort. ll a été porté disparu dans une opération de sensibilisation virant en fusillade meurtrière. Il a, ensuite, refait surface avec une tenue de combat criblée de trous et couverte de brûlures.

La gendarmerie annonce que d’autres mesures à long terme, basées sur des actions administratives, seront prises.

Andry Manase