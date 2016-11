Une vindicte populaire évitée de peu. Une foule en colère s’est dirigée vers le commissariat de la police d’Ambilobe avant-hier, réclamant que lui soit remise une personne arrêtée dans le cadre d’une enquête sur la disparition d’un homme âgé. La tension était telle que la foule voulait faire subir sa vindicte non seulement sur le suspect mais aussi sur le commissariat qui a été menacé d’être incendié. Le commissaire de police d’Ambilobe, Richardo Marino Rajaona, a aussi été menacé. « Ils m’ont chassé mais je me suis réfugié dans mon bureau. J’ai continué à essayer de calmer la foule qui exigeait qu’on lui remette le suspect ».

Ce dernier a été arrêté par les membres de la famille d’un homme de 70 ans, disparu depuis le 21 octobre dernier. Il était la dernière personne qui a été vue avec la personne disparue. « C’est une personne qui n’est pas de la région. C’est ainsi qu’ils les ont capturés pour déchaîner leur colère sur lui. Il était inconscient lorsque nous sommes arrivés pour intervenir. Nous avons rapidement mené l’enquête pour le traduire devant le procureur d’Antsiranana et nous l’avons placé en détention préventive », a expliqué le commissaire Richardo Marino Rajaona. La colère de la foule a commencé à son arrestation.

Le calme est de retour à Ambilobe à la suite du dialogue. La suite de l’affaire de la disparition de l’homme âgé est attendue.

Nantenaina Njanahary