Vives altercations entre policiers et gendarmes. Le contrôle des papiers d’un convoi transportant une tonne de vanille qui faisait cap sur Ambanja a viré à une empoignade entre les éléments des forces de l’ordre, mercredi.

Malgré la présence d’un agent de police escortant le convoi, les éléments de la gendarmerie avaient procédé à un contrôle des papiers des marchandises. Il se serait pourtant avéré que les documents autorisant l’acheminement des marchandises n’étaient pas en règle, du moins si l’on en croit la version de la gendarmerie.

Une source raconte alors que « l’agent de police a été désarmé mais ne s’est pas laissé faire ». « Les choses ont failli dégénérer », poursuit notre source qui assure que les deux camps étaient prêts à user de leurs armes pour se tirer dessus. Des policiers avaient par ailleurs été dépêchés en renfort sur place. Après discussion, la situation s’est plus ou moins apaisée, mais la gendarmerie a dû, non seulement autoriser le convoi à passer, mais a aussi restitué l’arme du policier.

« L’agent de police a été vexé par les comportements des gendarmes qui n’ont donné aucune valeur à l’ordre de mission signée par les commissaire d’Ambanja», poursuit notre source.

Raheriniaina.