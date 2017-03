Le géant minier Amba­tovy a indiqué qu’il « va consacrer six cent millions d’ariary soit 200 000 USD de son Fonds d’investissement social aux aides aux communautés dans ses zones d’intervention touchées par le passage du cyclone ». Par ailleurs, « Une aide d’urgence a été déployée le temps que toutes les parties prenantes puissent s’organiser pour des aides plus pérennes », a déclaré le Vice-Prési­dent en charge du Développement Durable d’Ambatovy, Louis Roland-Gosselin.

En effet, la compagnie avait distribué entre autres, quatre vingt sacs de riz, deux mille quatre cent litres d’huile ainsi que vingt fûts capables de stocker vingt-mille litres d’eau potable à Brickaville, samedi. D’autre part, la compagnie a annoncé qu’elle va également intervenir dans la réhabilitation des infrastructures endommagées par le cyclone Enawo. En ce sens,

« la direction d’Ambatovy a effectué avec les autorités locales un survol de reconnaissance au-dessus des zones sinistrées le long de la RN2, entre Moramanga et Toamasina, afin de permettre aux entités responsables d’évaluer les dégâts et identifier les actions d’urgence à déployer », lit-on dans le communiqué.

Soa-Mihanta Andriamanantena