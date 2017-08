Depuis 2013, Ambatovy a initié des projets d’activités génératrices de revenus à l’endroit des communautés situées dans leurs zones d’intervention. Parmi ces activités, l’élevage de poulets gasy. « Regroupés au sein de l’association d’épargne et de crédits “Ambinintsoa”, créée et appuyée par Ambatovy depuis 2013, des agriculteurs du fokontany Ambodibonara, de la Commune rurale de Fanandrana, ont décidé de se lancer dans l’élevage de poulets de race », nous a-t-on communiqué. Un projet qui a bénéficié d’un soutien financier à hauteur de 12 millions d’ariary de la part d’Amba­tovy. Par ailleurs, « des poules et des coqs ont été livrés, en novembre 2016, à cette association qui servira de pilote dans cette filière dans la région », note une publication d’Ambatovy.

Dans toute l’île, l’élevage de poulets gasy est une activité qui concerne au moins 67% de la population de Mada­gascar. Par ailleurs, de part leurs goûts et leurs caractéristiques «bio», les poulets gasy sont très demandés et surtout recommandés pour la santé.

Soa-Mihanta Andriamanantena