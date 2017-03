Très tôt mardi dernier, une vindicte populaire a été appliquée à Mangalaza Ambatondrazaka. Suite à cette mesure prise par les habitants du village, l’homme qui a volé dix oies a péri lors de cette rage populaire. La famille de la victime a porté plainte auprès du tribunal de première instance d’Ambatondrazaka. Des éléments des forces de l’ordre ont été alors dépêchés pour enquêter sur les lieux, indique la police. De ce fait, le chef de fokontany et deux quartiers mobiles ont été arrêtés et livrés à la juridiction, mardi dernier. Ceux-ci ont été considérés comme étant responsables. Ils auraient dû empêcher la foule de se faire justice elle-même, d’après les explications de la police. Les villageois, de leur côté n’ont pas accepté cette arrestation. Ils étaient environ une cinquantaine d’individus qui se sont rués et massés vers le tribunal pour montrer leur mécontentement.

« Le tribunal a placé sous mandat de dépôt ces trois personnes afin d’éviter une nouvelle tentative de justice populaire », a fait savoir les procureurs. Les éléments de la gendarmerie locale sont venus en renfort pour sécuriser les environs du palais de justice.

Hajatiana Léonard