Un homme âgé de 45 ans, habitant le quartier de Tanambao dans le fokontany d’Ambohimasina, a été pris dans les mailles du filet des hommes de la brigade régionale de la sécurité publique d’Ambatondrazaka le mardi 11 octobre, vers 16h30, en pleine place du marché municipal. Il a essayé de s’emparer d’une moto en pleine ville et à une heure de grande foule.

Le gaillard, qui a déjà connu la prison pour vol de bœufs, selon les policiers, a été sur le point d’enfourcher les deux-roues profitant de ce que son propriétaire soit occupé dans un magasin.

« Mais très vite ce dernier, a remarqué qu’on lui a volé sa moto. Il a donné l’alerte aux passants, à quelques marchands et aux badauds qui traînaient dans le coin. C’est à ce moment là que nos hommes en patrouille sont passés. Ainsi, le malfaiteur a été pris à quelques dizaines de mètres plus loin. Il a été déféré au Parquet le jeudi 13 octobre », signale le commissaire divisionnaire de la brigade, Célestin Ramilison. Il a profité de l’occasion pour inciter le public à prêter main forte aux forces de l’ordre dans la lutte contre le banditisme.

« Ces derniers temps, il a été constaté que des vols en tous genres se sont produits dans la ville et ses environs, mais la collaboration des citoyens nous est nécessaire. Ainsi, nous devons toujours travailler ensemble pour faire progresser rapidement les choses », ajoute-t-il. Un appel bien reçu par la population, semble-t-il.

Hery Fils Andrianandraina