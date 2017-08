Deux Kalachnikov, dont un pris, sur un militaire ainsi qu’un Mas 36, ont été retrouvés à Ambaton­drazaka, depuis mai. L’opération couvre les quarante-quatre communes du district.

Sur la piste des armes de guerre. Depuis le mois de mai, les gendarmes de la compagnie territoriale d’Ambatondrazaka sont déployés dans les quarante-quatre communes du district. Jusqu’à maintenant, deux Kalachnikov et un fusil d’assaut de la Manufacture Saint-Étienne 1936 (Mas 36), ont été arrachés à des gangs armés.

La dernière saisie a été effectuée, jeudi, dans la commune rurale d’Andilanatoby. Deux individus étaient en train de négocier la vente d’un Kalachnikov, dérobé quelques semaines plus tôt à un militaire à Anjozorobe, lorsqu’ils sont tombés dans les mailles des filets tendus par la gendarmerie.

L’arme de guerre retrouvée est enregistrée à l’armurerie du camp militaire 1/RM1 à Analakely. Il y avait encore dans la boîte un chargeur, vingt-quatre munitions de calibre 7,62 millimètres. Le militaire à qui elle avait été arrachée a échappé à la mort lorsqu’une escouade de bandits l’en a délestée.

Zéro budget

Selon les informations communiquées, les malfaiteurs lui ont envoyé du concentré de piment en plein dans les yeux et l’ont ensuite passé à tabac.

Après en avoir fini, ils l’ont délesté de son arme de service. Les deux suspects arrêtés dans cette affaire seront traduits devant le Parquet d’Ambatondra­zaka, dans le courant de cette semaine.

En revanche, trois autres individus sont déjà placés en détention préventive, après avoir été pris en possession d’un premier Kalachnikov ainsi que du Mas 36, respectivement Ambohitrarivo et à Antsaha­mamy, dans la commune d’Amparafaravola.

«Cette opération s’inscrit dans les actions de la gendarmerie de proximité dans l’objectif et de déployer au maximum les éléments opérationnels, même jusqu’aux localités les plus reculées», explique le chef d’escadron Bruno Ramboasalama, commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale Ambatondrazaka.

«Les gendarmes envoyés en expédition procèdent à un contrôle physique des armes entre les mains des civils, en partant d’un registre. Ils procèdent également à des examens de situation, ainsi qu’à des fouilles de marchandises suspectes. Il n’y a pas d’allocation budgétaire spécifique pour cette opération. Une réunion a été organisée avec les maires des communes du district ainsi qu’avec le chef de région. Il a été alors convenu que c’est le fokonolona qui s’assure que ces éléments envoyés dans les brousses mangent à leur faim et ont un toit où passer la nuit», poursuit le chef d’escadron Bruno Ramboasalama.

La gendarmerie à Ambatondrazaka entend adopter ce dispositif, de façon pérenne.

Andry Manase