Des scènes à fendre le cœur. Un accident de la circulation a mis en émoi les riverains à Ambalabako Ambatondrazaka, avant-hier. Ecrasée par une camionnette, une fillette de onze ans a trouvé une mort tragique. Le drame est survenu sur la RN44 en début d’après-midi, aux alentours de 14 heures, à deux kilomètres du centre ville.

À la lumière des informations communiquées par la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Ambatondrazaka, la camionnette impliquée dans cet accident mortel dévalait une descente lorsque ses freins l’ont subitement lâchée. Le véhicule transportait des sacs de ciment et des blocs de moellons. En esquivant un motoculteur qui roulait avec lenteur devant, il s’est déporté dangereusement de l’autre côté de la chaussée, percutant de plein fouet

l’écolière dans une course effrénée.

En un éclair, les forces de la gendarmerie ainsi que celles de la police se sont dépêchées sur place pour contenir la colère populaire. Le chauffeur de la camionnette a été placé en garde-à-vue par la police et attend son passage au parquet.

