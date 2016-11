La réclamation faite par une députée d’Ambatondrazaka a porté ses fruits. La fermeture des carrières semble effective.

Curieux. Dès mardi, à la suite de la demande d’une élue d’Ambatondrazaka (contrôle de légalité du séjour des étrangers et vérification minutieuse de la légalité des fonctions et des permis de collecte des acteurs de la filière saphir et pierres précieuses), tous les magasins de vente ont été fermés. Par la suite, l’on a remarqué que des véhicules tout-terrain remplis de toutes sortes de bagages empilés à l’arrière sous une toile cirée, avaient pris le large avec, à leur bord, des personnes mécontentes.

« Cette nuit, j’ai compté plus d’une trentaine de voitures de ce genre avant de m’endormir. Certaines se sont dirigées vers le Sud, d’autres ont opté pour l’Ouest. J’ignorais que c’étaient des voitures transportant des hommes venus pour le saphir, comme certains le disent », raconte une jeune fille.

Hier matin, l’on a vu des éléments des forces de l’ordre sillonner une grande partie de la ville d’Ambaton­drazaka et les quartiers qui l’environnent, tandis que d’autres étrangers circulaient encore, surtout sur la place du marché municipal et ses environs. Ils étaient à pied ou à bord de véhicules 4×4.

Sérénité

En revanche, le calme et la sérénité semblent revenus dans la plupart des quartiers du chef-lieu régional, après quatre semaines et quelques jours d’animations exubérantes dues aux liasses de gros billets de 10 000 ariary détenus par les exploitants infiltrés dans le corridor Ankeniheny-Zahamena.

Hier après-midi, l’on a constaté qu’une réunion de grande importance s’est tenue à la préfecture d’Ambaton­drazaka. Selon des sources, il aurait regroupé quelques membres de l’Organisation mixte de conception et des responsables de la police des mines. Ce qui signifierait que la fermeture des carrières est désormais réelle malgré la présence massive des

chercheurs de saphir – des Malgaches – à Ambaton­drazaka, obligés de sortir du corridor interdit.

Hery Fils Andrianandraina