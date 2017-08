Les habitants du quartier d’Ambatomaro ont manifesté contre une coupure d’eau persistante, mardi soir. L’approvisionnement ne s’est pas rétabli.

a fin de l’après- midi de mardi a été mouvementée du c ô t é d’Ambatomaro. Les habitants ont manifesté dans la rue, pour tirer la son- nette d’alarme concernant la coupure de l’approvisionnement en eau. Ils ont brûlé des pneus dans un croise- ment menant vers le hameau d’Antsobolo, vers 17 h 30, selon le rapport du commissariat de police du troisième arrondissement, hier.

La coupe est pleine. « Cela fait une semaine. Lundi, aucune goutte d’eau n’est sortie du robinet », s’est plaint Niaina Randria-manarivo, une mère de famille habitant à Mahazo, un quartier voisin d’Ambatomaro dont les habitants rencontrent, également, le même problème.

Des ménages ont contraints de limiter leur consommation en eau au strict minimum. « La toilette se réduit au brossage des dents, au nettoyage du visage et des parties intimes », témoigne une autre mère de famille. Les uns se procurent d’eau en bouteille, pour préparer leurs repas. Les autres se déplacent jusqu’à des kilo- mètres de chez-eux pour remplir leurs bidons.

Une panne technique a engendré ce problème d’approvisionnement, explique Feno Randrianarisoa, respon- sable de la Communication au sein de la Jirama. « Un groupe électro-pompe à Mandroseza est tombé en panne, depuis dimanche. Il distribue l’eau dans la partie Est, Centre et Sud d’ Antananarivo », indique-t-il.

Panne technique

Les quartiers d’Antsobolo Antsahameva, Ankatso, Ankadindramamy, Mahazo, Ambohimangakely, Mahalavolona, Bongatsara, Antaninarenina, Ambatovinaky, Andravoahangy Ambony sont les victimes de cette panne. Feno Randrianarisoa refuse de qualifier ce pro- blème de « coupure d’eau ».

« C’est une perturbation d’approvisionnement et non une coupure. Elle ne touche pas la totalité des quartiers », tient-il à préciser. Il souligne, égale- ment, qu’il n’y a pas de risque d’approvisionnement en eau, malgré la sécheresse qui épuise les réserves d’eau.

Le ravitaillement en eau a repris, hier matin, du côté de Mahazo et Ambatomaro. Des chefs de ménage se sont réveillés vers 2 heures. Quelques-uns sont rentrés bredouilles, car la coupure a vite repris. Un camion de la société Jirama a été dépêché dans l’Est d’Antananarivo, hier, pour transporter de l’eau.

Hausse du volume d’eau consommé

Incompréhensible. Des clients de la Jirama Ambohitrarahaba. Elle n’est pas la seule vic- se plaignent quant à l’augmentation incom- time de cette étrange hausse. Du côté préhensible du volume d’eau consommé, d’Ankadifotsy, d’Ambaranjana, de Mahazo indiqué dans leur facture. « En deux mois ou encore de Mahamasina, des familles s’en successifs, notre consommation a augmenté. plaignent. Ces ménages devront payer au En juin, le volume d’eau consommé indiqué moins 50% de plus que leur consommation était de 25m3. En juillet, il était de 23m3. habituelle. Le responsable de la communi- D’habitude, il est aux environs de 13 à 16m3. cation de la Jirama invite les victimes à pré- C’est comme si nous utilisons une piscine », senter les trois factures des trois derniers souligne une mère de famille habitant à mois dans les agences, pour trouver la faille.

Miangaly Ralitera