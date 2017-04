Une course de pousse-pousse à Ambatolampy met à l’honneur les tireurs. Cette course se tiendra ensuite dans toute l’île.

De bon matin, quelques dizaines de tireurs de pousse-pousse ont commencé à s’attrouper devant l’entrée du stade municipal d’Ambatolampy. Ne se souciant pas trop du fait de se trouver des clients un samedi matin, ces derniers se sonts en fait, concentrés pour la grande course organisée en leur honneur par l’association « Mampiray », ainsi que les autorités locales.

Entrant dans le cadre de la revalorisation de ce métier en déclin, qui est pourtant l’un des symboles identitaires de la plupart des régions de l’île , l’évènement a tout simplement été intitulé « Hazakazaka posiposy Mampiray 2017 ».

Cette première édition a était un franc succès, à l’image du nombre de participants, ainsi que l’enthousiasme du public venu les soutenir. « Haza-kazaka posiposy Mampiray 2017 continuera sur sa lancée pour la ville d’Ambositra vers la fin de ce mois. Il s’étendra ensuite dans toutes les villes du pays, selon les possibilités, afin de formaliser et de faire évoluer ce corps de métier atypique », promet Hary Andrianarivo, président national de l’association.

Euphorie

Entre une ambiance typiquement du terroir, animée par la musique des fameux Rakoto Frah junior et une longue traversée de près de 5 kilomètres, les concurrents ont bravé toutes les épreuves possibles pieds nus, en passant par des routes pavées, arpentant les ruelles de l’arrière ville d’Ambatolampy, jusqu’aux pentes abruptes du goudron de la RN7. « Une épreuve d’endurance que presque tous les tireurs ont réussi haut la main avec une vitesse moyenne de 40km/h. Une performance qui n’est pas donnée à tout le monde », selon un des membres du staff technique.

Ainsi, au terme de la course et au bout d’un temps de 17 minutes et 40 secondes, le duo de Jean Fidèle Rakotoniaina et Gilbert Rafanomezantsoa a franchi en premier la ligne d’arrivée, pour empocher une somme d’une valeur de quelques centaines de milliers d’ariary.

« L’enthousiasme du public démontre déjà l’intérêt prouvé de ce dernier pour ce métier, qui reste tout de même d’une importance non-négligeable dans le quotidien de beaucoup de foyers, ne serait-ce que pour le transport scolaire ou autre encore pour les petites courses de tous les jours. Nous espérons que cette initiative aura un impact positif sur la situation fragile de ces tireurs de pousse-pousse », conclut Rajery, qui cette fois-ci a troqué sa casquette de valihiste pour celui de maître de cérémonie.

Harilalaina Rakotobe