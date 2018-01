Six maisons se sont embrasées à Andravola Ambatolampy après que la foudre s’y est abattue. Son passage a fait un mort et deux blessés graves, mercredi.

La foudre fait parler d’elle à Ambatolampy. Depuis le début de la saison estivale, elle s’est déjà abattue sur six maisons d’habitation pour y déclencher un incendie et occasionner des dégâts. Ces phénomènes se sont produits dans le village de Vohipeno Andravola, situé à une quinzaine de kilomètres, à l’ouest,du chef lieu de district.

Le dernier cas signalé est particulièrement meurtrier. Mercredi, en fin d’après- midi, la foudre a frappé une maison du quartier, tuant sur le coup un chef de famille, âgé d’une quarantaine d’années. Une forte décharge électrique ainsi que des graves brûlures lui ont été fatales. Le drame s’est produit aux alentours de 17 heures, quand le défunt était chez lui avec ses deux enfants. Ces derniers se trouvent actuellement dans un état préoccupant, selon les informations communiquées. Alors que les funérailles de leur père ont déjà eu lieu, les deux rescapés suivent encore des soins médicaux.

«La catastrophe qui s’est produite mercredi dépasse l’entendement. La foudre a frappé par un temps particulièrement calme, dans un coucher de soleil anodin où le ciel était dégagé. Il ne pleuvait même pas », relate Rasolo, correspondant de la radio nationale malgache dans le district d’Ambato­lampy.

Mystère

Ce journaliste signale dans la foulée des étranges phénomènes. « Il y a quelques années, une curieuse tornade a traversé le village de Vohipeno Andravola. Elle est passée par des rizières et a balayé le village. Le tourbillon mortel a emporté une femme enceinte dont le sort reste jusqu’à maintenant inconnu », confie-t-il.

En saisissant la balle au bond, il indique que le mystère est entier autour de ces phénomènes, non seulement étranges mais également quasi-cycliques. L’ombre horrifiante des cauchemars qu’ont vécus les habitants hante Vohipeno Andravola chaque été. Se heurtant à des phénomènes qui s’obscurcissent entre le surnaturel et la puissance dévastatrice de mère nature, la population se fige dans l’anxiété et l’angoisse ambiante.

Andry Manase