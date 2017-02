Une Kalachnikov tombée aux mains de bandits a été retrouvée, mardi. Une vingtaine de munitions sont manquantes.

Une chasse aux tueurs de gendarmes, lancée par la compagnie territoriale de la gendarmerie à Ambatofinandra- hana, s’est avérée payante. Emportés par la panique, les bourreaux du gendarme de 2ème classe Delor Bruel Tsarazara, se sont débarrassés de la Kalachnikov de celui-ci, après la lui avoir prise

lors du meurtre, commis le 30 janvier. Dans la matinée de mardi, aux alentours de 10 heures, le fusil d’assaut chinois (FAC) dérobé a été retrouvé, abandonné dans un coin de rue, non loin de la caserne de la gendarmerie. Un riverain qui allait se rendre sur la place du marché a fait la trouvaille. D’emblée, il l’a remis aux forces de gendarmerie.

C’est une arme fonctionnelle qui a été retrouvée. En inspectant la boîte chargeur, les gendarmes ont mis la main sur trois cartouches de calibre 7,62 millimètres. Plus d’une vingtaine de munitions manquantes sont, en revanche, dénombrées. Ce crime suivi de vol d’arme, a été com­mis à Fenoarivo Ambato­finandrahana, lors du déploiement d’une unité de patrouille. Trois gendarmes, dont celui qui a trouvé la mort, ont été désignés, pour surveiller le marché de Fenoarivo et ses environs.

L’homicide a été commis lorsque le défunt, le gendarme de 2ème classe Delor Bruel Tsarazara, s’est détaché de son unité, pour rejoindre le bureau de la gendarmerie. Le service communication et des relations publiques auprès du commandement de la gendarmerie nationale, a alors indiqué qu’une dizaine d’individus armés se sont déchaînés sur le gendarme de 2ème classe, alors qu’il se trouvait dans un endroit isolé, dans la partie-sud de la place du marché.

Double arrestation

Une mort certaine attendait le gendarme Delor Bruel Tsarazara, après que les assaillants l’ont poignardé au ventre et au cou. Ses bourreaux l’ont laissé pour mort après s’être emparés de son fusil d’assaut.

Impuissants face aux scènes de désolation qui se sont déroulées sous leurs yeux, des témoins de l’agression ont donné l’alerte et prévenu les gendarmes. Des échanges de coups de feu ont éclaté lorsque ces derniers ont volé au secours de leur collègue, agonisant. Dans la confusion, deux suspects ont été appréhendés. La compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Ambatofinandra­hana a mené une mini-opération après ce meurtre de gendarme. Actuellement, deux officiers auprès de la compagnie sont encore sur les lieux.

Les enquêteurs ont, entre temps, tiré les vers du nez des deux suspects arrêtés, pour remonter de fil en aiguille, jusqu’aux autres auteurs du meurtre, mais l’interrogatoire semble jusqu’à maintenant infructueux.

Le défunt était marié et père d’un enfant. Sa dépouille a été acheminée à Fénérive-est où se sont déroulées les funérailles.

Andry Manase