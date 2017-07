Une tentative d’incursion contre la caserne de la gendarmerie d’Ambatofinandrahana, jeudi vers 23 h30, n’a fait aucune victime.



Terreur. Une dizaine de ban- dits armés ont tenté de prendre d’assaut la brigade de la gendarmerie d’Ambatofinandrahana, dans la nuit de jeudi. Les malfrats ont tiré trois coups de feu sur le camp provoquant la riposte immédiate des gen- darmes. De même, les hom- mes de renfort chargés des patrouilles de nuit, sont immédiatement intervenus dès qu’ils ont reçu l’alerte. Six policiers du commissa- riat ont été également mobi- lisés pour porter assistance à leurs frères d’armes. Une rafale de kalachnikov a retenti sur les lieux. Les bandits n’ont pas réussi à s’infiltrer dans le site. Ils ont rapide- ment vidé les lieux et ont disparu de la circulation. Aucun blessé n’a été signalé lors de cette embuscade vio- lente.

« Nos indices révèlent que les bandits sont passés près du bureau de district avant de s’é- vanouir dans la nature », rap- porte une source proche de l’enquête. Un étui de 7,62 millimètres a été retrouvé près de la caserne. « Deux traces d’impact de balles ont été aussi constatées sur les murs », indique le même interlocuteur. Hier matin, les habitants et les éléments de l’État-major mixte opé- rationnel de la région Amoron’i Mania (Emmo/reg) se sont alliés pour poursui- vre les brigands.

Imbattables

Selon le commissariat de la sécurité publique d’Ambatofinandrahana, les dahalo ne cessent de semer la terreur depuis qu’un affron- tement meurtrier s’est pro- duit dans l es villages d’Andrahalana et d’Itremo, les dimanches 9 et 16 avril. Armés de kalachnikovs tout neufs, les bandits demeu- rent imbattables dans tou- tes les confrontations qui ont eu lieu dans le district. « Au moins, trois attaques sont enregistrées chaque semaine. Que ce soit un pillage de taxi-brousse ou un vol de bœufs, tout reprend de plus belle à l’heure actuelle», déplore un villageois.

« Au mois de mai, nous avons déjà pris au sérieux une menace qui annonçait que le grand chef des dahalo, Razily, et ses hom- mes vont assaillir, une fois pour t o u t e s , l a b r i g a d e d’Ambatofinandrahana et tous les bureaux de police », lance une source sécuritaire. Chaque compagnie de la gendarmerie installée dans la région Amoron’i Mania a été prévenue pour renfor- cer la sécurisation des caser- nes et pour empêcher toute nouvelle attaque. Une enquête a été ouverte sur cette ten- tative d’assiéger la caserne de gendarmerie.

Hajatiana Léonard