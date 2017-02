20 dahalo ont attaqué Akerefo, dans le fonkontany d’Itaty, dans le district d’Ambato­finandrahana, hier dans la nuit. Deux bandits ont été abattus lors des représailles des villageois. De violents affrontements ont eu lieu et les fokonolona n’ont pas laissé ces bandits s’emparer des 24 têtes zébus. Le reste a pris la fuite vers l’Ouest, selon des témoins. Les informations reçues font que les voleurs étaient munis d’armes de guerre, tels des kalachnikovs et des revolvers. Les affrontements ont duré environ vingt minutes. Deux dahalo ont subi les foudres des villageois et ont été abattus. Aucun blessé n’a été constaté parmi les habitants, d’après la gendarmerie. L’un des deux corps des dahalo a été identifié grâce à sa carte d’identité. Il s’agit d’un jeune homme âgé de 22 ans, tandis que l’autre reste inconnu.

Hier matin, les «Kalaony» (groupe d’hommes en charge de la sécurité locale) ont alerté les gendarmes à Ambato­finandrahana. « Nous encourageons l’union de la population pour la lutte contre le vol des boeufs dans la région d’Amoron’i mania. Des militaires pacificateurs dans la commune rurale de Soavina et deux de notre compagnie ont été diligentés sur place pour faire des perquisitions », a avancé le commandant de groupement de la gendarmerie d’Ambatofinan­dra­hana. Notons que les vols de zébus font actuellement rage dans plusieurs communes du district d’Ambatofi­nandra­hana. Des centaines de bovins ont été capturés durant ce mois.

Hajatiana Léonard