Trente-quatre élèves et deux enseignants ont été foudroyés dans une école confessionnelle à Mangataboahangy Ambatofinandrahana. Sept morts sont dénombrés.

La foudre s’est abattue sur l’école confessionnelle Sainte Thérèse à Mangataboahangy Ambato-finandrahana, avant-hier. Le bilan fait état de sept morts et de trente-six blessés. Six élèves, en classe de sixième et de cinquième, ont été tués sur le coup, lorsque le drame s’est produit. Hier matin, une septième victime, placée sous soins intensifs, a succombé à ses blessures sur son lit d’hôpital. Sérieusement touché, un enseignant se trouve, quant à lui, dans un état critique.

Parmi les blessés, vingt-et-un ont été hospitalisés, de source auprès de la Circonscription Scolaire (CISCO) d’Ambatofinadranana. Lorsque la foudre a frappé, dix-huit élèves ont, quant à eux, perdu connaissance. Après réanimation, certains sont hors de danger à la lumière des informations communiquées. L’état de quelques uns demeure, en pourtant, préoccupant.

Les élèves décédés ont une moyenne d’âge de douze à treize ans. Dans le chef-lieu de commune, encore plongé dans la désolation, les familles des défunts ont récupéré les derniers corps hier matin, pour les obsèques.

Surnaturel

Les informations émanant du maire de la commune rurale de Mangataboahangy révèlent que la foudre a sévi en plein jour, par un temps ensoleillé et un ciel particulièrement clair, à tel point qu’il est difficile de comprendre ce qui s’est passé. Dans cette communauté solidaire, quasi détachée du chef-lieu de district, la superstition gagne plus d’un. Ces derniers prétendent que ce qui s’est passé pourrait relever d’acte de sorcellerie ou de science occulte.

La commune de Mangataboahangy est enfouie dans la brousse, à environ 180 kilomètres à l’Ouest du chef lieu du district d’Ambatofinandrahana.

« Parcourir cette distance prend quatre jours avec un véhicule tout-terrain fiable. S’y rendre par voie routière est un véritable parcours du combattant, mais ma fonction exige que je m’y rende par tous les moyens », confie le chef CISCO d’Ambato-finandrahana. Le directeur régional de l’éducation nationale de la région Amoron’i Mania est lui aussi attendu sur place. Hier, le Premier Ministre, Mahafaly Olivier Solonandrasana, le ministre de l’Education nationale, Paul Rabary, ainsi que la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Rasoazananera, coach de la région Amoron’i Mania, se sont héliportés sur les lieux du drame, pour présenter leurs condoléances aux familles endeuillées et apporter les premières aides, pour la prise en main des blessés ainsi que les funérailles.

Andry Manase