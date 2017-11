S’étant mêlés d’un conflit villageois, deux militaires ont été saisis par des individus. Les deux soldats sont blessés et six morts ont été dénombrés.

Affrontement entre civils et militaires, à Antambohobe Ambatofinandrahana. Le bilan fait état de six morts. Deux soldats du Détachement Autonome de Sécurité (DAS) sont, pour leur part, blessés.

Ce heurt sanglant est le summum de plus d’une décennie de cohabitation houleuse entre des villageois, appartenant à deux tribus différentes. Alors qu’une tension couvait, des problèmes de troupeaux qui empiètent dans les pré-carrés des deux collectivités respectives

n’ont fait qu’envenimer la situation.

Les villageois, en conflit, étaient sur les nerfs dans cette guéguerre, figée dans un cercle vicieux. L’une des parties a embrasé le différend dans la matinée d’avant-hier en saisissant les militaires du DAS.

Mise en garde

L’arrivée à Antambohobe Amborompotsy de deux militaires armés n’a fait qu’envenimer la situation. Ces derniers ont été accueillis par une foule en état d’énervement, prête à en découdre. Des affrontements ont alors suivi. Pris en tenaille par des villageois déchaînés, les deux militaires du DAS ont fait parler leurs Kalachnikovs. Ainsi, une fusillade meurtrière, les a opposés à une horde d’individus, dont certains brandissaient des fusils de chasse.

Un vent d’accalmie a soufflé dans le village frappé de deuil après ces heurts sanglants.

Sitôt informé des scènes de désolation, l’Organe Mixte de Conception (OMC) du district d’Ambatofinan­drahana s’est saisi de l’affaire. Hier, le commandant de la compagnie territoriale de gendarmerie était en route sur Antam­bohobe Ambo­rompotsy.

«La responsabilisation des villageois et des notables est de mise pour que pareil incident malencontreux ne se reproduise plus. Des mesures d’accompagnement seront prises. Une mise en garde a été lancée », tonne le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Ambatofinan­drahana.

Andry Manase & Hajatiana Léonard