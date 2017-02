Un gendarme a été tué puis délesté de son Kalachnikov à Fenoarivo Ambatofinandrahana, avant-hier après-midi. Ces scènes sont survenues lors d’une surveillance de marché auquel trois gendarmes, dont celui qui a trouvé la mort, ont été désignés. L’homicide suivi de vol d’arme a été commis lorsque le défunt, le gendarme de deuxième classe Delor Bruel Tsarazara, s’est détaché de l’unité, pour rejoindre le bureau de la gendarmerie. Selon les explications apportées par le service communication et des relations publiques auprès du commandement de la gendarmerie nationale, une dizaine d’individus armés se sont jetés sur le gendarme de deuxième classe, lorsque celui-ci traversait un endroit isolé, dans la partie-sud de la place du marché. Victime de trois coups de couteau en plein points vitaux, il n’a pas survécu. Ses bourreaux se sont, de surcroît, emparés de son fusil d’assaut après l’avoir poignardé.

Des témoins de cette agression meurtrière ont donné l’alerte et prévenu les gendarmes. Des échanges de coups de feu ont éclaté lorsque ces derniers ont volé au secours de leur collègue. Deux suspects ont été arrêtés après l’accrochage. Le fusil dérobé demeure, pourtant, introuvable.

Le gendarme de deuxième classe Delor Bruel Tsarazara était marié et père d’un enfant. Sa dépouille mortelle a quitté Ambatofinan­drahana hier, pour être acheminée à Fénérive-est.

