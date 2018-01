Des affrontements sont survenus à Farahalana, district d’Ambatofinandrahana, avant-hier. Quatre dahalo ont été criblés de balles des forces de l’ordre.

Razzia. Des affrontements ont éclaté dans la nuit de mercredi dans la commune de Farahalana, dans le district d’Ambatofinandrahana. Les forces de l’ordre ont fait front à une troupe de dahalo. Quatre bandits ont trouvé la mort, un autre a été gravement touché par les balles de la gendarmerie et de la police, selon le constat. Un membre du fokonolona a été également blessé au niveau de son épaule gauche, mais a déjà reçu des soins. Cette poursuite meurtrière est liée à une affaire de vol de quarante-quatre têtes de zébus appartenant à neuf propriétaires différents.

Mercredi matin, les habitants d’Ambalakininina, à 5 kilomètres d’Ambato­finandrahana, ont attroupé leur bétail pour ameublir une vaste rizière. Entre-temps, les dahalo se sont déjà apprêtés à assiéger le village, d’après les témoignages obtenus. « Ils étaient armés d’un kalachnikov, de quatre fusils de marque Baïkal et de haches. Les habitants se sont repliés dès qu’ils ont tiré une rafale de cinq coups », a relaté un notable du fokontany.

Longue poursuite

Les villageois n’ont pu rien faire que de s’enfermer dans leur maison. Les malfaiteurs en ont profité pour s’emparer de tous les bœufs et prendre la clé des champs. Le chef du village s’est diligenté au commissariat pour donner l’alerte. Cinq gendarmes et trois policiers sont alors montés au front.

Quelques hommes du village ont rejoint le camp des éléments des forces et se sont livrés à la poursuite des voleurs au milieu de la savane. « Deux heures après la chasse, nous sommes tombés nez à nez avec eux, à 20 km du village, dans la commune de Farahalana », a indiqué un policier qui a pris part à cette opération. Les dahalo n’ont pas hésité à ouvrir le feu en apercevant les fileurs. Un père de famille a été alors touché par leur projectile.

En représailles, la police et la gendarmerie ont riposté et n’ont jamais lâché prise, selon les circonstances précises du combat. Sur le champ, quatre bandits ont été tués et un cinquième a été paralysé. Ce dernier a été amené par ses comparses, pour s’enfuir avec eux. Ils ont été repoussés avec des techniques de combat rapproché, d’une distance de 200 mètres, selon le commissaire d’Ambatofinan­drahana, hier, au téléphone. Le butin a été récupéré.

Hajatiana Léonard