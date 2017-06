Un policier de Mahajanga retraité en janvier s’est fait arrêter, jeudi à Andrano-fasika, district d’Ambato-Boeny. Il aurait tenté d’escroquer 1 600 000 ariary.

Un retraité jouait encore au policier en fonction dans la commune rurale d’Andranofasika, district d’Ambato-Boeny. Très tôt jeudi, il est tombé dans le piège de la police de la route, (PR) lorsqu’il tentait de s’enfuir vers Mahajanga. Il a arnaqué un homme qu’il a soupçonné être propriétaire des cannabis saisis, lundi à Ambohidahy, un village dans la même commune.

« Il a ensuite menacé avec son pistolet automatique un chauffeur de taxi-brousse, pour que celui-ci le conduise à sa destination. Le fokonolona nous a immédiatement alertés », a indiqué l’un des gendarmes qui se sont chargés de PR. Arrêté à Andrano­fasika, il est descendu du véhicule et a intimidé les éléments de forces de l’ordre pour qu’elles le laissent passer. Aucune agression violente n’a toutefois été signalée.

Ce policier retraité avait un ordre de mission falsifié sur lui signé par un certain commissaire de police Richard. « La missive le mandate de se rendre à l’intérieur des districts de Marovoay et d’Ambato-Boeny pour une arrestation », a indiqué la gendarmerie locale.

Une arme confisquée

Lors d’une fouille, un pistolet Makarov avec quatre balles de 9 mm ont été découverts sur lui. Les enquêteurs indiquent que ce policier a obtenu le pistolet souscrit en son nom au commissariat central d’Antananarivo depuis sa sortie de promotion, mais il ne l’a pas remis jusqu’à ce jour. Il s’est fait embarquer par la compagnie de la gendarmerie d’Ambato-Boeny pour enquête. Son arme a été confisquée.

De son côté, la victime de l’escroquerie a affirmé qu’il n’avait payé que cent mille ariary à l’ex-policier. « Il lui a donné rendez-vous jeudi pour régler le solde, mais le pot aux roses a été

déjà découvert », a signalé une source proche de l’enquête.

Hajatiana Léonard