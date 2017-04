Le conseil des ministres nommera bientôt de nouveaux ambassadeurs. Les agréments des pays hôtes sont attendus la semaine prochaine.

Des ambassadeurs, enfin. La nomination de nouveaux représentants de Madagascar est attendue dans les prochains jours. Jointe au téléphone, Béatrice Atallah, ministre des Affaires étrangères, indique que « les accords de principe des pays hôtes, qui ont déjà reçu les demandes d’agrément envoyées par l’État malgache, sont attendus dans quelques jours ». Elle espère que les avis seront favorables. « Pour l`instant, on n’a pas encore reçu les agréments venant de ces pays. Mais certains pays ont déjà manifesté leur volonté de continuer à collaborer avec l`État malgache. On pourra déjà procéder aux nominations des ambassadeurs pendant le prochain conseil des ministres, si ces accords de principe se confirment », souligne le chef de la diplomatie malgache.

Retard

Les demandes d`agrément ont été déjà envoyées auprès des pays d`accréditation à la fin du mois de février dernier. Selon des indiscrétions, une dizaine de pays, qui ont déjà soutenu les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption, sont prêts a accueillir ces nouveaux ambassadeurs déployés par l`État.

Malgré tout, cette vague de nominations de nouveaux représentants diplomatiques de Madagascar pour les pays hôtes a été prévue depuis le mois de mars dernier. Un retard reconnu par le chef de la diplomatie malgache, qui a néanmoins écarté toute forme de désaccord avec les instances étrangères.

« C’est normal. Il y a, par exemple, des pays, comme le Japon, qui ont besoin de plus de

temps pour répondre à ces demandes. Pour certains pays, il a fallu attendre trois mois

pour avoir cet agrément », se défend-elle.

Cependant, le chef de la diplomatie malgache n’a pas encore révélé le nombre de ces nouveaux ambassadeurs, ni les pays d’accueil. « Presque tous les États hôtes ont déjà reçu les demandes d`agrément », précise encore Béatrice Atallah. Actuellement, il ne reste plus que cinq ambassadeurs en activité. Ils sont en poste à New York auprès des Nations Unies, au Canada, en Chine, en Russie et au Sénégal. Après trois ans et plus de mandat, le président de la République Hery Rajaonarimampianina est contraint de procéder à la nomination de ces nouveaux ambassadeurs pour entretenir sa nouvelle démarche, celle de la diplomatie économique.

Juliano Randrianja