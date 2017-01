Une Mercedes Sprinter roulant à destination d’Antsiranana est partie en tonneaux aux portes d’Ambanja. Deux passagers, dont un bébé d’environ deux ans, ont péri.

Pisté par la mort après avoir roulé toute la nuit, un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter a fait une embardée meurtrière sur la RN 6. Le bilan fait état de deux morts et de douze blessés. Ce drame est survenu avant-hier, aux alentours de midi, à l’entrée Est de la ville d’Ambanja. À environ six kilomètres du chef lieu de district, le véhicule de transport en commun, impliqué dans cet accident routier, a fait une sortie de route.

À la lumière du constat effectué par les enquêteurs de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambanja, un sommeil au volant serait à l’origine de l’accident. La Mercedes Sprinter a quitté le stationnement d’Ambodivona vendredi après-midi. Elle devait se rendre à Antsiranana. Pendant le trajet, les deux chauffeurs se sont relayés. Avant cette sortie de route dramatique, celui qui conduisait aurait de surcroît commencé à manifester des signes de fatigue d’après le témoignage des passagers.

Ce drame est survenu sur une ligne droite. Dans sa course effrénée, la Mercedes Sprinter, lancée à toute vitesse, s’est précipitée dans un champ de cacao sur le côté droit de la route.

Lourd bilan

Projeté par une dénivellation, le minibus est parti en tonneaux, pour terminer sa course folle sur son flanc droit. Le porte-bagage s’est arraché lorsque le taxi-brousse était parti à la renverse.

Parmi ses occupants, l’un des deux chauffeurs celui, qui était au volant, a trouvé la mort, lorsque le pire s’est produit. Le défunt est âgé de trente-six ans. Un petit garçon d’à peine un an et onze mois, a partagé son sort tragique. Le père de ce bébé est enseignant dans la Circons­cription Scolaire de Nosy Be Helville. Ils allaient regagner l’île aux parfums lorsque la mort a frappé.

Parmi les rescapés, des blessés sont en revanche placés en observation médicale à Ambanja. L’un d’entre eux se trouve dans un état préoccupant.

Les dégâts matériels sont importants sur le véhicule. Les survivants de l’accident sont hors de danger, de source hospitalière.

Andry Manase