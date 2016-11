Hery Rajaonarimampianina a présidé l’inauguration des travaux de réhabilitation du port d’Ankify, hier.

Le port d’Ankify change de visage. Outre le pavillon, le plateau servant le parking, les deux nouveaux pontons d’embarquement et de débarquement flottant des passagers sont enfin installés. S’y trouvent également un nouveau stationnement des taxis-brousse, des stands pour la vente des tickets, des abris pour voyageurs, des stands de marché, et des gargotes bien placées dans des pavillons, sans oublier le puits d’eau potable. Un nouveau bureau de l’Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) y a également été installé, tandis que les locaux de la gendarmerie ont été rénovés.

Outre une plus grande fluidité de la circulation des 50 tonnes de marchandises quotidiennes qui passent par ce port pour rejoindre Nosy Be, les nouvelles infrastructures devraient également permettre de faciliter le voyage des touristes, nationaux et internationaux qui empruntent la route et la mer pour aller sur l’île aux Parfums. « Nous sommes soulagés, car auparavant, c’était le désordre total qui régnait à cet endroit. Les touristes peuvent maintenant circuler sans risque pour s’embarquer sur des vedettes rapides, et les marchandises ne se perdront plus».

Village moderne

Le chef de l’État est venu inaugurer ces travaux de réhabilitation, exécutés par la société Colas pour un montant de 2,5 milliards d’ariary, hier. « Nous sommes, disons-le clairement, sur la voie du développement » a fièrement lancé, Hery Rajaonarimampianina, qui se trouve pour la deuxième fois en moins d’une semaine dans le Nord de l’île. « Nous avons déjà transformé Nosy Be en vitrine de développement, nous projetons aussi de faire d’Ankify un village moderne et prospère », a-t-il poursuivi, tout en promettant davantage d’infrastructures pour la localité.

Chaque inauguration, bien que les travaux aient été initiés bien avant son arrivée au pouvoir, est pour le président de la République l’occasion de montrer qu’il agit et travaille. Et chaque discours prononcé est une tribune pour lancer des piques à l’endroit des opposants.

Raheriniaina