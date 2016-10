Après un spectacle à Nosy Be, le groupe Dadi Love rentrait à Ambanja lorsque le skiff qu’il a emprunté a sombré. Neuf personnes ont été repêchées in extremis.

Frayeur pour le groupe Dadi Love. Dans la matinée d’hier, un skiff à bord duquel, ce groupe connu dans la musique urbaine, a fait la traversée depuis Nosy Be pour rejoindre Ambanja, a sombré à l’approche du port d’Ankify. Ce drame est survenu aux alentours de 10h15, à environ 500 mètres de l’embarcadère. Les neuf occupants de l’embarcation sont sains et saufs. Parmi eux se trouvent une femme et son bébé de quatre mois, cinq membres du groupe Dadi Love, ainsi que deux membres de l’équipage.

Dadi Love, le leader du groupe n’était pas de ce voyage qui a viré au cauchemar. Ses cinq compagnons qui ont du batailler pour survivre, sont par ailleurs des musiciens et responsables de la sonorisation.

Baptisé Day-Line, le skiff ayant fait naufrage a une coque en bois, propulsé par un moteur hors bord.

À la lumière du constat effectué par la gendarmerie, de concert avec l’Agence portuaire maritime et fluviale, la frêle coque de l’embarcation a buté contre un monticule de sable et de rocher, effleurant la surface. Enfoui, ce piège mortel guette dangereusement bateaux, vedettes et embarcation de passage.

Cercueil flottant

La femme et le nourrisson doivent leur vie à quatre bidons vides se trouvant à bord. Alors que sept compagnons d’infortune se débattaient tant bien que mal dans l’eau trouble pour éviter la noyade. Le bébé et sa mère ont été installés sur ces bouées de fortune, jusqu’à ce que le secours ne vienne à la rescousse.

Dans un sauve-qui-peut, les forces de gendarmerie et l’APMF, ont réquisitionné quatre vedettes pour repêcher les naufragés. Des riverains ont eux aussi volé au secours de victimes. Entre-temps, ceux qui savent nager, ont tenté de rejoindre la côte.

Toute la sonorisation du groupe s’est retrouvée sous les eaux.

Après avoir passé au peigne fin les lieux du naufrage pendant toute la journée, des plongeurs ont en fin d’après-midi, vers 17h 30, réussi à remonter jusqu’au dernier, les éléments de la sonorisation perdue.

Après avoir été attachée à trois embarcations à moteurs, l’épave Day-Line a été, en revanche, remorquée jusqu’à la place. Il a suffit d’un rapide colmatage de sa coque brisée pour que le cercueil flottant démarre aussitôt son moteur, pour reprendre la mer. Cap sur l’île au parfum.

Seth Andriamarohasina