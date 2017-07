La police et la gendarmerie ont été dépêchées dans un gisement de saphir à Adampy Ambanja. Un groupe d’exploitants illicites a envahi les lieux.

Rafle d’exploitants illicites dans un gisement de saphir à Andampy Ambanja. Réquisitionnés par l’Organe Mixte de Conception (OMC), conduit par le chef de district, un peloton de gendarmes et de policiers a été dépêché sur le site d’exploitation, enfoui dans la brousse, à une vingtaine de kilomètres du chef lieu de district.

«Cinquante personnes ont été arrêtées. Elles sont placées en garde à vue et seront présentées devant le parquet dans le respect du délai légal. L’opération s’est déroulée sans affrontement. Aucun blessé n’est à déplorer», a indiqué le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambanja.

Informé d’une effrayante ruée de chercheurs de saphir qui fait des ravages à Andampy depuis près d’une semaine, le directeur régional des mines du Diana s’en est remis à l’OMC d’Ambanja, qui d’emblée a lancé une opération «coup d’arrêt».

La horde d’exploitants qui a investi les environs ont envahi des rizières et des champs, mettant ainsi à mal des terres arables ainsi que des domaines privés.

Passage au parquet

«Environ deux cents chercheurs de saphir, dont des femmes et des mineurs, ont été dénombrés mais beaucoup d’entre eux ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre. Les autorités ont fait d’une pierre deux coups. Non seulement l’expulsion s’est déroulée sans anicroche, mais des personnes mouillées dans ces exploitations illicites ont été aussi prises sur le fait. Après cet assainissement, c’est le calme plat », a expliqué le commandant de brigade.

Police et gendarmerie ont travaillé de concert lors des enquêtes préliminaires. Les interrogatoires ont été terminés mercredi et les suspects traduits devant le parquet hier. Des femmes figurent parmi les personnes entendues. Ce sont des familles toutes entières qui se sont ruées jusqu’à Andampy, sans autorisation ni permis, prises par la fièvre du saphir. Si certaines sont de la région, d’autres sont venues de très loin, ne se doutant pas que leur Eldorado ne ferait pas long feu.

Andry Manase