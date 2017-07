Un des huit bandits de grand chemin réputés dangereux d’Ambanitsena a été capturé vivant et blessé par balle. Ses comparses ont pu s’enfuir.

Arrestation sanglante à Ambanitsena, hier, aux alentours de 3h du matin. Il s’agit d’un commando de huit individus armés et en tenue camouflée. La gendarmerie a pu mettre la main sur l’un d’entre eux. Celui-ci a été blessé par balle au niveau de la cheville. Réputés dangereux dans le quartier d’Ambani-tsena et ses environs, ces bandits auraient tenté, ce coup-ci, de piller un taxi-brousse sur la RN2, dans le fokontany d’Ambodirano. Cela a pourtant échoué.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le commandant de brigade de Carion a reçu un appel comme quoi des bandits sont en train de concocter une attaque à main armée. Sans plus tarder, il a prévenu les éléments du poste avancé d’Ambanitsena, ainsi que ceux de la police de la route (PR) pour la patrouille et le ratissage. Dans un premier temps, ces derniers n’ont rien constaté sur les lieux. « Nous avons fait le va-et-vient pendant la nuit, mais n’y avons trouvé personne. Une deuxième alerte a été donnée vers 3h du matin », a signalé l’un des gendarmes qui étaient sur place.

Blessé par balle

Les huit bandits de grand chemin ont bloqué la route avec des blocs de pierre. Fort heureusement, ils n’ont rien obtenu puisque la gendarmerie est arrivée à temps, selon les informations recueillies.

Les bandits se sont enfuis dans les broussailles. « Nous les avons avertis par des tirs de sommation mais ils n’ont pas voulu se rendre, ce qui nous a amenés ensuite à tirer, », a signalé un gendarme. Le blessé a été conduit au centre de santé de base (CSB II) d’Ambanitsena avant d’être transféré aux services d’urgence de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), hier matin vers 11h. Sept individus, ses complices, sont activement recherchés.

Cinq paquets de fers cornières de deux mètres de long appartenant à la Jirama ont été saisis près du lieu où les forces de l’ordre ont mis la main sur l’un des bandits. Une enquête a été ouverte. Le blessé sera reconduit à la brigade après les soins médicaux pour enquête.

Hajatiana Léonard