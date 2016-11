Saika tsy nino ny fianakaviana. Fotoana fohy taorian’ny nialany tao an-tranony, hita faty tany anaty hantsana tsy dia lalina akory ny lehilahy iray 30 taona, afak’omaly harivariva. Toerana tsy dia mifanalavitra amin’ny trano fonenany eny

Ambanidia no nahitana azy, efa tsy nisy aina intsony. Vaky ny lohany. Teo ambonina vatovato tao anatin’io tevana io no nahitana ny vatana mangatsiakany.

« Niala tao an-trano toy ny hivoaka harivariva izy, tamin’io fotoana io. Salama tsara no nahitana azy farany. Nandeha irery izy ary tsy nisy namana niaraka taminy. Taitra izahay rehefa

nampahafantarin’ny olona fa maty izy. Tsy fantatray ny loza tena nahazo azy na mety ho nisy nanosika na nienjera tsotra izao», hoy ny anabavin’ny maty tamin’alahelo tanteraka. Nokarakaraina teny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly Hjra ny razana nialoha ny nitondrana azy eny Miandrarivo. Natao teny ihany koa ny fizahana ny razana (autopsie).

Nantenaina Njanahary (AO RAHA)