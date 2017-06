Deux parmi les quatre malfrats armés qui ont fait irruption dans un restaurant à Ambanidia, lundi dans la nuit, sont tombés sous les balles de la police.

Quatre bandits ont cambriolé un restaurant dans le quartier d’Ambanidia, dans la nuit de lundi. Alertée sur les faits, la police est intervenue et a tiré sur les deux d’entre eux. Ces derniers ont succombé à leurs blessures par balle, dont l’un au dos et l’autre au niveau de la cuisse. Un troisième complice a été capturé vivant, tandis que le dernier a pu s’enfuir. Selon un témoin qui a prévenu les forces de l’ordre, les malfaiteurs auraient d’abord scié les grilles de protection métallique, avant de briser la vitre pour s’y introduire. « Ils ne sont pas entrés par la porte, mais sont passés par une fenêtre de derrière du restaurant », a-t-il indiqué.

Ayant aperçu les policiers, « ils ont reculé vers l’intérieur la maison et seraient sur le point de charger leur pistolet automatique, lorsque les éléments du commissariat d’Ambanidia leur ont tiré dessus », a expliqué le Commissaire Alexandre Ranaivoson, chef de service de l’information de la police.

Lors de l’embuscade, les cambrioleurs n’ont pu rien emporter. Tous les quatre auraient encore tenté d’affronter les éléments des forces de la police avant qu’une rafale ne leur parvienne, d’après les explications d’une source proche de l’enquête. Leurs armes à feu ont été abandonnées lors de la fusillade. « L’on a découvert que l’un des deux revolvers est un jouet. Aucun indice ne permet pourtant de savoir qu’il s’agit d’un faux si on est dans un branle-bas », a précisé un élément sur terrain de commissariat du deuxième arrondissement d’Ambanidia.

Introuvable

Jusqu’à hier soir, aucune nouvelle ni signe sur le dernier individu qui a pu s’échapper des mailles du filet de la police n’a encore été signalée. La brigade criminelle s’est chargée de l’enquête et la poursuite du dernier complice reste toujours infructueuse.

Les agents du bureau municipal d’hygiène ont pris les dépouilles des victimes et les ont transférées à la morgue de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra). « Depuis le 1er juin, quatre malfaiteurs tués par balle de la police dans différents coups de filet dans la ville sont enregistrés », a souligné le commissaire Alexandre Ranaivoson. Cette fois-ci, il s’agit d’une association de malfaiteurs venant de trois quartiers éloignés dont Tanjombato, Madera Namontana et Ampasampito.

Hajatiana Léonard